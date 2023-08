Live oorlog in Oekraïne: Justitie Duitsland doet onderzoek naar mogelijke vergiftiging Russische journalist • Finland pakt commandant extreem-rechtse Russische paramilitaire eenheid op

Een van de leiders van de extreem-rechtse en neonazistische Russische paramilitaire eenheid Roesitsj is opgepakt in Finland. Dat meldt de Finse televisiezender MTV. Het gaat om Jan Petrovski, die in Oekraïne wordt verdacht van misdaden die hij in 2014 en 2015 zou hebben begaan tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne. Vanwege zijn betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne staat Petrovski op sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De Finse politie maakte vanochtend bekend een Russische man te hebben gearresteerd. De arrestatie zou in overleg met de Oekraïense autoriteiten zijn voorbereid. Volgens MTV gaat het om Petrovski, en is Finland van plan hem aan Oekraïne uit te leveren.

Instagram - Leden van de Roesitsj-militie.

Roesitsj dook in 2014 op als paramilitaire militie tijdens de oorlog in de Donbas. De groep bestaat uit vrijwilligers, die veelal uit Rusland komen en extreem-rechtse of neonazistische sympathieën hebben. Leden van Roesitsj vochten later in Syrië aan de kant van president Bashar al-Assad. Na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne keerde Roesitsj terug naar Oekraïne, waar de militie onder meer actief was in de provincie Charkiv.

De militie valt sinds vorig jaar onder het Russische huurlingenleger Wagner. De oprichter van Roesitsj, Aleksej Miltsjakov, heeft een persoonlijke band met Wagner-oprichter Dmitri Oetkin. De twee dienden samen in de Russische luchtmacht en delen hun sympathie voor het neonazisme. Oetkin was aan boord van het woensdag neergestorte vliegtuig waarin ook Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zat. Petrovski zou sinds de zomer van 2022 de leiding over Roesitsj hebben overgenomen, nadat Miltsjakov aan het front gewond raakte.

Daan de Vries