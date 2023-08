Live oorlog in Oekraïne: IJsland sluit ambassade in Rusland • Oekraïne verijdelt binnendringen ‘Russische sabotagegroep’

IJsland heeft per 1 augustus zijn ambassade in Moskou gesloten. De IJslandse minister van Buitenlandse Zaken ontbood de Russische ambassadeur in Reykyavik om deze beslissing door te geven. Alle activiteiten in de IJslandse ambassade in Rusland zijn opgeschort.

De IJslandse ambassade is de eerste westerse vertegenwoordiging die officieel haar deuren sluit. Andere landen hebben hun vertegenwoordiging in Rusland wel verkleind, sinds de Russische invasie in Oekraïne. Nederland sloot op 20 februari 2023 zijn consulaat-generaal in Sint-Petersburg, en Duitsland heeft vier van zijn vijf consulaten in het land gesloten. Rusland is gevraagd het aantal diplomaten in deze landen terug te brengen. In Nederland werd het Russische handelskantoor in Amsterdam op last van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gesloten.

IJsland heeft Rusland gevraagd om zijn activiteiten in Reykyavik eveneens te beperken, en de status van zijn diplomatieke vertegenwoordiging naar een lager niveau terug te brengen. De sluiting van de ambassade betekent niet dat IJsland de diplomatieke betrekkingen met Rusland helemaal verbreekt.

IJsland heeft al sinds 1944 een ambassade in Moskou, dat toen nog de hoofdstad was van de Sovjet-Unie. Sluiting is daarom geen makkelijke stap, zei minister Gylfadottir volgens een mededeling van Buitenlandse Zaken.

‘Ik hoop dat er een dag komt dat de omstandigheden dusdanig zijn dat we weer normale en vruchtbare relaties met Rusland kunnen onderhouden’, schrijft Gylfadottir, ‘maar dat hangt af van beslissingen van het Kremlin.’

Michel Maas