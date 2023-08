Live oorlog in Oekraïne: Griekenland gaat F-16 piloten trainen • Ministerie van Defensie: ‘Merendeel F-16’s wordt waarschijnlijk pas eind 2024 geleverd’

Oekraïne overweegt de nieuwe humanitaire corridor in de Zwarte Zee in gebruik te nemen voor de export van graan. De corridor is vorige week voor het eerst gebruikt tijdens de evacuatie van een vrachtschip dat al sinds het begin van de Russische invasie vastzat in de haven van Odesa. In principe moet de corridor buitenlandse schepen die vastzitten in Oekraïne de mogelijkheid geven te vertrekken, maar Kyiv sluit niet uit de route ook voor eigen export in te zetten.

De export van Oekraïens graan is vorige maand aanzienlijk bemoeilijkt door de terugtrekking van Rusland uit de graandeal, die export over de Zwarte Zee mogelijk maakte. Volgens het Kremlin voldeed de voorgestelde verlenging niet voldoende aan de Russische voorwaarden, en Moskou kondigde aan alle vrachtschepen vanaf dat moment te zullen behandelen als ‘militaire doelen’ als zij zich rondom Oekraïense havens op de Zwarte Zee zouden wagen.

In reactie daarop kondigde Oekraïne een humanitaire corridor aan langs de westelijke Zwarte Zeekust nabij Roemenië en Bulgarije. Dat het vrachtschip vorige week ongeschonden door de corridor kon varen, is volgens Denys Martsjoek, tijdelijk voorzitter van de Oekraïense Agrarische Raad, een teken dat meer schepen ‘via alternatieve routes zouden kunnen varen’.

Veel rederijen zullen echter huiverig zijn om de nieuwe corridor in gebruik te nemen, aldus Mykola Gorbatsjov, hoofd van de Oekraïense vakbond voor graanhandelaren. Hoewel Oekraïne al bijna 500 miljoen euro heeft vrijgemaakt om verliezen als gevolg van Russische aanvallen te compenseren, zijn veel reders bang voor schade aan hun schepen of vracht. Gorbatsjov pleit daarom voor militaire escortes die de schepen in de tijdelijke corridors kunnen beschermen.

Eva Selderbeek