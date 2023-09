Live oorlog in Oekraïne: Grenswacht Oekraïne hield al ruim 20.000 dienstplichtigen aan

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 5 september:

• Generaal Sergej Soerovikin, die vanwege vermeende betrokkenheid bij de Wagneropstand door de Russische autoriteiten werd vastgehouden, is weer op vrije voeten, meldt onder meer The New York Times.

• Het Oekraïense leger is in het westen van de provincie Zaporizja opgerukt tot voorbij een Russische linie met anti-tankgrachten en andere obstakels, schrijft denktank ISW.

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Roestem Oemerov nu ook officieel voorgedragen als nieuwe minister van Defensie. Zelensky had zondagavond al laten weten dat Oemerov zijn nieuwe man op het ministerie zou worden.

Lees hier het volledige liveblog van dinsdag terug.