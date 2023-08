Live oorlog in Oekraïne: Graf Prigozjin trekt volgelingen • Twee doden bij luchtaanval op Kyiv

Een dag na de begrafenis van Jevgeni Prigozjin, de baas van huurlingenleger Wagner die omkwam bij een verdachte vliegtuigcrash, bezoeken volgelingen zijn graf. Ze legden bloemen, gedichten, foto’s en brieven bij het graf.

Prigozjin werd dinsdag onaangekondigd en in besloten kring begraven in zijn thuisstad Sint-Petersburg. Verder was de begraafplaats verboden toegang: het terrein werd zwaar bewaakt door honderden agenten van de politie en de nationale garde. Kennelijk vreesden de autoriteiten voor ongeregeldheden met volgelingen van de Wagnerleider. Inmiddels kunnen zij wel het graf bezoeken.

AFP - Een man in camouflagekleding en een T-shirt met het logo van Wagner bezoekt het graf van Prigozjin.

AFP - Een vrouw legt bloemen bij het graf van Prigozjin.

In juni nam Prigozjin zonder slag of stoot de Russische stad Rostov over en liet hij zijn soldaten naar Moskou optrekken vanwege een conflict met de Russische legerleiding. Hij staakte zijn opstand na een deal met Poetin. Vorige week stortte zijn privévliegtuig, waarin naast Prigozjin onder meer de mede-oprichter van Wagner zat, naar beneden.

De toedracht is nog altijd onopgehelderd. Veel westerse leiders en analisten denken dat Poetin erachter zit. Omwonenden vertelden persbureau Reuters dat ze een knal hoorden voordat het vliegtuig naar beneden kwam.

Niels Waarlo