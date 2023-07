Live oorlog in Oekraïne: Gediskwalificeerde Oekraïense schermster krijgt olympisch ticket

De Oekraïense schermster Olha Charlan mag gegarandeerd meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Dat schreef IOC-voorzitter Thomas Bach haar in een brief die ze publiceerde op Instagram. Mocht Charlan zich niet op eigen kracht plaatsen, dan geeft het Internationaal Olympisch Comité haar een wildcard.

Charlan werd eerder deze week gediskwalificeerd op het WK schermen in Milaan nadat ze haar Russische tegenstander weigerde een hand te geven. Dat is verplicht in de schermsport.

De diskwalificatie leidde tot veel rumoer in de sportwereld. IOC-leider Thomas Bach maande andere sportbonden om ‘situaties met Oekraïense en individuele neutrale atleten met de nodige gevoeligheid te behandelen’. De uitgesproken Oekraïense tennisster Elina Svitolina schreef op Twitter: ‘Internationale sportbonden moeten onze beslissing respecteren.’

Schermbond FIE heeft nu zijn regels aangepast. Atleten mogen de hand van hun tegenstander weigeren. Ook is de schorsing van Charlan op het WK opgeheven. Door haar diskwalificatie zou ze niet meer in actie mogen komen in de landenwedstrijd die zondag gehouden wordt. Nu kan ze daar wel aan de start verschijnen.

Wian Slendebroek