Live oorlog in Oekraïne: Explosies op de Krim, mogelijk aanval op militair vliegveld • ‘EU moet dit jaar 40 duizend Oekraïense militairen trainen’, vindt Borrell

Het Kremlin sluit niet uit dat het vliegtuig van Wagner-baas Prigozjin vorige week opzettelijk is neergehaald. ‘Het is logisch dat verschillende mogelijkheden worden overwogen, waaronder de versie, je weet waar we het over hebben, laten we zeggen, een opzettelijke wandaad’, zei woordvoerder Dmitri Peskov tegen journalisten.

Uit openbare radargegevens blijkt dat het vliegtuig waar Prigozjin en negen andere passagiers in zaten tot dertig seconden voor de crash geen problemen vertoonde. Vervolgens daalde het in korte tijd van een kruishoogte van 28.000 voet (8,5 kilometer) naar 8.000 voet. Online verspreide videobeelden tonen hoe het vliegtuig in een vrijwel rechte lijn omlaag stortte. Getuigen meldden een knal te hebben gehoord voordat dit gebeurde.

Het Kremlin, dat vorige week een onderzoek liet instellen, ontkent ten stelligste dat het zelf achter de dood van de Wagnerleider zit. Van een buitenlands onderzoek naar de crash kan geen sprake zijn, benadrukte Peskov vandaag, omdat het een Russische aangelegenheid is.

Toch wordt een rol voor Poetin in het Westen nadrukkelijk als optie gezien, als wraak voor de muiterij die de Wagnerleider in juni ontketende. ‘Er gebeurt niet veel in Rusland waar Poetin niet achter zit, maar ik weet niet genoeg voor een antwoord’, zei de Amerikaanse president Biden bijvoorbeeld vlak na de crash.

Niels Waarlo