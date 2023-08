Live oorlog in Oekraïne: Eerste schip via tijdelijke corridor Odesa vertrokken • Rusland: opnieuw Oekraïense drone-aanval op provincie Kaloega

Een containerschip met een vracht van dertigduizend ton is vanochtend vertrokken uit de haven van Odesa. Dat zegt de Oekraïense regering. Het schip is vertrokken via een nieuwe, tijdelijke corridor die handelsschepen om de Russische blokkade heen moet leiden.

De Oekraïense regering kondigde de corridor vorige week aan, die bestemd is voor schepen die al lang stilliggen in Odesa. Rusland heeft nog niet laten weten hoe het op de corridor reageert. Het gaat volgens de Oekraïense vicepremier Oleksandr Koebrakov om een schip dat de bestemming Hongkong had en dat op 23 februari 2022, een dag voor de Russische invasie, aankwam in de haven van Odesa.

Wat de vracht van het schip is en waar het schip nu naartoe gaat, is onbekend. Odesa is Oekraïnes belangrijkste haven, maar Rusland staat al sinds begin van de oorlog geen export vanuit de haven toe. Alleen toen de graandeal van kracht was vertrokken er vrachtschepen met graan uit de haven. Rusland trok zich vorige maand terug uit die deal.

Reuters - Het desbetreffende schip, vrijgegeven door de Oekraïense regering.

Dylan van Bekkum