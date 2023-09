Live oorlog in Oekraïne: ‘Drone neergehaald boven Russische provincie Belgorod’ • Russische helikopterpiloot die naar Oekraïne vloog krijgt half miljoen dollar

Op het slagveld in Oekraïne lijkt een door het Verenigd Koninkrijk geleverde Challenger 2-tank te zijn vernietigd. Het doorgaans betrouwbare Twitteraccount OSINTtechnical heeft een video gedeeld van een brandende tank langs de kant van de weg. Waar en wanneer de beelden zijn gemaakt, is niet duidelijk. In de auto van waaruit gefilmd wordt, klinken wel Oekraïense stemmen. Ook is niet bekend waardoor de tank in brand is gevlogen.

De Challenger 2 was de eerste westerse tank die Oekraïne begin dit jaar geleverd kreeg. In totaal gaf het Verenigd Koninkrijk veertien exemplaren aan de Oekraïners. Volgens OSINTtechnical werd de vernietigde tank waarschijnlijk waarschijnlijk gebruikt door de 82ste Luchtaanvalbrigade van het Oekraïense leger. Eerder dit jaar verloren de Oekraïners al een stel door het Westen geleverde Leopard 2-tanks.

Als het inderdaad gaat om een Challenger 2-tank, is het mogelijk de eerste keer dat dit model tank in een gevecht door een vijandig leger wordt uitgeschakeld. Deels heeft dat ermee te maken dat de tank in minder groten getale is geproduceerd dan bijvoorbeeld de Duitse Leopard-tanks. De Challenger 2 werd in 1994 voor het eerst ingezet. In 2003 werd tijdens de oorlog in Irak wel een exemplaar vernietigd door eigen vuur.

Pepijn de Lange