Live oorlog in Oekraïne: Dodental na Russische raketaanval op Pokrovsk opgelopen tot negen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 8 augustus:

• Het Kremlin heeft deze week een nieuw geschiedenisboek voor middelbare scholieren gepresenteerd waarin de Russische invasie in Oekraïne geromantiseerd en vergoelijkt wordt.

• Het aantal slachtoffers van de Russische ‘double tap’-raketaanval op een woonwijk in de Oekraïense stad Pokrovsk blijft oplopen. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn er zeker 81 mensen gewond geraakt, onder wie 39 burgers.

• De Poolse regering heeft het verzoek van de grenswacht ingewilligd om duizend extra man naar de grens met Belarus te sturen. Het ministerie van Defensie noemt als reden voor de versterking het toegenomen aantal migranten uit Belarus.

Lees hier het hele liveblog van dinsdag 8 augustus terug.