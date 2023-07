Live oorlog in Oekraïne: Doden bij Russische raketaanval op geboortestad Zelensky • Prigozjin baalt van huurlingen die overstappen naar Russisch leger

Oekraïne gaat deze week in overleg met de Verenigde Staten over het afgeven van veiligheidsgaranties aan Kyiv, in afwachting van de voltooiing van het toetredingsproces tot de Navo. Dit heeft de stafchef van president Volodymyr Zelensky zondag gezegd.

Stafchef Andriy Yermak zei op de Telegram-berichtenapp ook dat functionarissen uit een aantal landen zich aan het voorbereiden zijn om elkaar in Saoedi-Arabië te ontmoeten, om Zelensky's vredesplan te bespreken. Dit plan gaat uit van de terugtrekking van alle Russische troepen. Het voorziet ook in het herstel van de vooroorlogse grenzen van Oekraïne en de terugkeer van alle gevangenen en gedeporteerde kinderen. De Oekraïne-top wordt volgens The Wall Street Journal op 5 en 6 augustus in Jeddah in Saoedi-Arabië gehouden.

Yermak zei dat het plan in drie fasen zou worden besproken, in aanloop naar een bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders. De gesprekken met de VS over veiligheidsgaranties zijn een vervolg op toezeggingen die de Groep van 7 (G7) eerder deze maand op de Navo-top in Litouwen heeft gedaan om veiligheidsgaranties op te stellen en te bieden.

'We beginnen deze week gesprekken met de Verenigde Staten', aldus Yermak op Telegram. 'Veiligheidsgaranties voor Oekraïne zullen concrete langetermijnverplichtingen zijn die ervoor zorgen dat Oekraïne in staat is om de Russische agressie in de toekomst te verslaan en te beteugelen.'

Oekraïne en Rusland voerden kort na de Russische invasie in februari 2022 een reeks vredesbesprekingen, maar die leverden geen overeenkomst op. Oekraïne zegt nu dat het niet zal deelnemen aan verdere gesprekken met de Russen totdat alle Russische troepen vertrokken zijn. (ANP)