Live oorlog in Oekraïne: Dode en twee gewonden bij Russische aanval Cherson • ‘Bijna half miljoen dode en gewonde militairen sinds begin Russische invasie’

Het Russische ministerie van Justitie heeft besloten het Sacharovcentrum op te heffen. De Moskouse mensenrechtenorganisatie werd eerder al verboden en moest begin dit jaar op last van de rechtbank de deuren sluiten. Nu wordt de organisatie definitief opgeheven. Met het Sacharovcentrum verdwijnt opnieuw een prominente mensenrechtenorganisatie uit Rusland.

Het Sacharovcentrum werd in 1996 opgericht en is daarmee een van de oudste mensenrechtenorganisaties van Rusland. Het centrum is vernoemd naar de Russische natuurkundige en activist Andrej Sacharov, die in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. De organisatie heeft als doel mensenrechten in Rusland te verdedigen en de nalatenschap van de in 1989 overleden Sacharov in ere te houden.

Directeur Sergej Loekasjevski schrijft op Facebook dat de medewerkers van het centrum doorgaan met hun werk. ‘Alles wat er vandaag gebeurt, is precies het tegenovergestelde van waar Sacharov voor vocht’, aldus Loekasjevski. Na de sluiting verhuist het Sacharovcentrum naar het Litouwse Kaunas.

De afgelopen jaren werden veel bekende Russische mensenrechtenorganisaties opgeheven of tot ‘buitenlands agent’ verklaard. Organisaties met dat stempel wordt het werken zo goed als onmogelijk gemaakt, en het is vaak een stap in de richting van definitieve sluiting. In 2021 verbood de rechter Memorial, dat mensenrechtenschendingen en andere misdaden uit de Sovjettijd onderzoekt. Begin dit jaar werd de Helsinkigroep, de oudste Russische mensenrechtenorganisatie, door de Moskouse rechter opgeheven.

Daan de Vries

