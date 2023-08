Live oorlog in Oekraïne: Delen van Cherson die sinds opblazen dam zonder stroom zaten hebben weer elektriciteit • Containerschip vanuit Oekraïne verlaat veilig Zwarte Zee

Het Duits-Chinese containerschip Joseph Schulte, dat woensdag is vertrokken uit de haven van Odesa, is door de Bosporus gereisd en aangekomen in de zee van Marmara, nabij de eindbestemming in Turkije. Het is voor het eerst dat een containerschip vanuit Oekraïne de Zwarte Zee veilig heeft verlaten sinds Rusland zich in juni eenzijdig terugtrok uit de graandeal met Oekraïne.

Sinds Rusland de graandeal heeft beëindigd, geldt een de facto blokkade voor schepen vanuit Oekraïne. In een poging de doorvaart weer op gang te krijgen, kondigde Oekraïne afgelopen week eenzijdig een humanitaire corridor af voor schepen vanuit Oekraïense havens. De Joseph Schulte, die 30.000 ton vracht inclusief voedsel vervoert, was woensdag het eerste schip dat gebruik maakte van de Zwarte Zee-corridor. De Russische marine greep niet in, en gisteren kwam het schip al veilig aan in de territoriale wateren van Roemenië.

Hoewel de tijdelijke corridor niet is bedoeld voor graanschepen, wordt de succesvolle doorvaart van de Joseph Schulte gezien als een kleine overwinning voor Kyiv. Oekraïne zegt zestig vrachtschepen, die al sinds de invasie vastzitten in Oekraïense havens, een uitweg te willen bieden.

Tom Kieft