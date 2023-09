Live oorlog in Oekraïne: Deense premier spreekt Oekraïens parlement toe • Buitenlandminister VS na een jaar weer in Kyiv

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken is voor het eerst sinds september vorig jaar weer in Oekraïne. Blinken zal in totaal twee dagen blijven. Daarmee is het zijn langste bezoek sinds het begin van de oorlog. In totaal is Blinken vier keer in Oekraïne geweest sinds februari 2022.

Het bezoek van Blinken was niet vooraf aangekondigd. Op het programma staan volgens een woordvoerder van de minister ontmoetingen met de Oekraïense president Zelensky, buitenlandminister Koeleba en premier Sjmyhal. Ook zal Blinken naar verwachting een nieuw Amerikaans steunpakket aankondigen met een waarde van 1 miljard dollar.

Blinkens bezoek is waarschijnlijk ook bedoeld als steun voor het Oekraïense tegenoffensief. Anonieme Amerikaanse legerfunctionarissen hebben in de pers gezegd dat de VS teleurgesteld zijn over de Oekraïense tactieken op het slagveld. Die zouden deels verklaren waarom het tegenoffensief zo langzaam vordert.

In de openbaarheid hebben de VS Oekraïne echter nooit bekritiseerd. Volgens persbureau Reuters wil Blinken van de Oekraïners zelf horen hoe zij de komende fase van het offensief zien.

Reuters - Blinken aan boord van een trein, die hem van Polen naar Kyiv brengt.

Joram Bolle