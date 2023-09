Live oorlog in Oekraïne: Cuba arresteert zeventien rekruteerders voor Russische leger • Oekraïne zegt zestien drones te hebben neergehaald

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van donderdag 7 september:

• De VS gaan Oekraïne antitankgranaten van verarmd uranium sturen. Hoewel de kans op gezondheidsschade door de zeer beperkt radioactieve granaten uiterst klein is, reageert Rusland woest op de levering.

• De Navo denkt niet dat Rusland bewust een drone in Roemenië heeft laten ontploffen. Eerder deze week vond Roemenië brokstukken op eigen grondgebied. Rusland valt regelmatig Oekraïense havens aan de Donau aan. Die liggen vlakbij de Roemeense grens.

• Oekraïne is begonnen met het verschepen van graan via Kroatië. Die route is een van de alternatieven voor export van graan via de Zwarte Zee.

• Bijna alle Russische militairen zijn weg uit Belarus, zegt de grenswacht van Oekraïne. Daarmee is de vrees voor een nieuwe inval in Oekraïne vanuit Belarus voorlopig ongegrond.

