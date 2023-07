Live oorlog in Oekraïne: Chinese consulaat in Odesa beschadigd door Russische luchtaanval • Zeker twee doden en 27 gewonden door Russische luchtaanvallen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van woensdag 19 juli:

• De Zuid-Oekraïense havenstad Odesa was in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw doelwit van Russische luchtaanvallen. Daarbij werd 60 duizend ton graan verwoest.

• De Russische president Vladimir Poetin komt definitief niet naar de top van Brics-landen in Zuid-Afrika. Als lid van het Internationaal Strafhof is Zuid-Afrika verplicht Poetin te arresteren zodra hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zet

• Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft een video gedeeld waarin hij in Belarus soldaten toespreekt. Omdat de video in het donker is opgenomen, valt niet vast te stellen of de man daadwerkelijk Prigozjin is.

