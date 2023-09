Live oorlog in Oekraïne: Brits ministerie gaat Wagner uitroepen tot terreurorganisatie • Grenswacht Oekraïne hield al ruim 20.000 dienstplichtigen aan

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat het de Russische huurlingengroep Wagner tot terroristische organisatie zal uitroepen. Woensdag zal in het parlement een ontwerp van verbod tegen de Wagnergroep worden ingediend. De groep speelde een prominente rol bij de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022.

Als het verbod eenmaal is aangenomen, is het illegaal om lid te zijn van Wagnergroep of deze te steunen. De bezittingen van Wagner kunnen ook worden beschouwd als terroristische eigendom en in beslag worden genomen. Op bepaalde overtredingen van het verbod kan tot 14 jaar gevangenisstraf staan.

'Wagner is een gewelddadige en destructieve organisatie die in het buitenland als militair werktuig van Vladimir Poetins Rusland heeft gefungeerd', zei minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman tegen de BBC. 'Het zijn terroristen, dat is zo klaar als wat, en dit verbod maakt dat duidelijk in de Britse wet. Wagner is betrokken geweest bij plunderingen, martelingen en barbaarse moorden. Zijn activiteiten in Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika vormen een bedreiging voor de veiligheid in de wereld.'

De Wagner-groep is flink verzwakt sinds hoogste baas Jevgeni Prigozjin vorige maand omkwam bij een vliegtuigongeluk. Twee maanden daarvoor had hij een kortstondige gewapende opstand tegen de Russische militaire leiding georganiseerd.

