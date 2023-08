Live oorlog in Oekraïne: Bondgenoot oppositieleider Navalny voor de rechter op verdenking van extremisme • Opnieuw Russische aanvallen op Odesa

In Rusland is het proces begonnen tegen de bekende oppositie-politica Ksenia Fadejeva, een bondgenoot van oppositieleider Aleksej Navalny. Zij wordt verdacht van het oprichten van een extremistische organisatie.

Fadejeva gaf in de Siberische stad Tomsk leiding aan een politiek kantoor van Navalny. De politica en andere activisten bemachtigden daar in 2020 ook zetels in de gemeenteraad, tot grote onvrede van de Russische regering.

De autoriteiten plaatsten de organisatie van Navalny later op de lijst met extremistische organisaties. In januari 2021 werd hij opgepakt. Een rechter in Moskou veroordeelde hem begin augustus tot 19 jaar gevangenisstraf.

Veel van zijn bondgenoten verlieten Rusland om vervolging te voorkomen, maar Fadejeva weigerde te vluchten. De autoriteiten arresteerden haar in 2021. Wanneer de rechter uitspraak zal doen in haar proces is nog niet bekend.

Eva Selderbeek