Live oorlog in Oekraïne: ‘Bijna 400 gedeporteerde kinderen teruggekeerd naar Oekraïne’ • Nederlandse vrachtwagens met zes mobiele klinieken komen aan in Oekraïne

Bij een Russische aanval op een wooncomplex in de stad Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, is donderdag minstens één persoon om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram.

‘Er brak brand uit in een civiel gebouw nadat de bezetters het met een raket hadden geraakt. Op dit moment betreuren we de dood van één persoon’, aldus Zelensky. Hij postte ook een video waarop een brandende auto te zien is in de buurt van het Reikartz hotel in Zaporizja.

Zelensky schreef verder dat ‘de stad dagelijks wordt blootgesteld aan Russische bombardementen’.

Volgens het hoofd van het militaire bestuur van de stad, Anatoli Kourtiev, raakten bij de aanval ook veertien mensen gewond, onder wie een 3-jarig meisje en een 14-jarige tiener. Minstens vier gebouwen werden beschadigd.

Woensdag was er ook al een Russische aanval op het strategisch gelegen Zaporizja. Daarbij vielen toen in een woonwijk twee doden en zeven gewonden. (Belga)