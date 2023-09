Live oorlog in Oekraïne: Armeense ambassadeur op het matje in Rusland om toenadering tot de VS

De CIA heeft voor de tweede keer in korte tijd een video uitgebracht om Russische militairen en topfunctionarissen over te halen zich te melden met informatie. De spionagedienst is met name op zoek naar inlichtingen over het Russische leiderschap.

De CIA denkt dat de Oekraïne-oorlog zoveel onvrede onder Russen heeft veroorzaakt, dat ze bereid zijn mee te werken. In het filmpje wordt een fictieve ambtenaar getoond die ‘s ochtends naar zijn werk gaat en zich buigt over dossiers. Aan het einde van de dag, na lang wikken weken, stapt hij een restaurant binnen waar hij op zijn telefoon op een beveiligde Tor-site contact zoekt met de CIA.

‘Misschien willen de mensen om je heen de waarheid niet horen’, wordt in het filmpje gezegd. ‘Wij willen dat wel.’ Vervolgens worden de Russen erop gewezen hoe ze veilig contact kunnen leggen met de spionagedienst. ‘De CIA wil de waarheid over Rusland weten, en we zijn op zoek naar betrouwbare mensen die ons deze waarheid kennen en kunnen vertellen. Uw informatie kan waardevoller zijn dan u denkt.’

De inlichtingendienst hoopt vooral Russen te rekruteren die in belangrijke onderdelen van het overheidsapparaat werken, zoals het leger. ‘Ben jij een militair?’, vraagt de CIA. ‘Werk jij op het gebied van inlichtingen, diplomatie, wetenschap, hoogwaardige technologie of heb je te maken met mensen die dit doen? Heeft u informatie over de economie of het hoge leiderschap van de Russische Federatie? Neem contact met ons op.’

Toen de CIA in mei een soortgelijke video publiceerde, waarschuwde het Kremlin dat westerse spionageactiviteiten in het land in de gaten werden gehouden. Dat nu opnieuw een video is uitgebracht, laat zien dat de CIA alles op alles zet om snel nog spionnen te rekruteren. Volgens CIA-baas William Burns, oud-ambassadeur in Moskou, neemt de onvrede onder de Russen toe over de oorlog. ‘Deze onvrede schept een unieke kans voor ons’, zei Burns in juli. ‘We laten het niet verloren gaan.’

Stieven Ramdharie