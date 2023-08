Live oorlog in Oekraïne: Adidas zit nog met tientallen Russische winkels • Rusland werft rekruten in naburig Kazachstan

Internetgebruikers in Kazachstan krijgen advertenties voorgeschoteld om in dienst te treden van het Russische leger. Rekruten kunnen een inschrijfpremie opstrijken van 495.000 roebel, ruim 4.500 euro, en ze krijgen een maandsalaris voorgeschoteld van zeker 190.000 roebel (1.800 euro). Het gemiddelde maandsalaris in de voormalige Sovjet-republiek is ruim 660 euro.

ANP / EPA - Een elektronisch reclamebord in Sint Petersburg met de slogan ‘Rusland dienen is een echte baan’.

De advertenties zijn opmerkelijk, omdat de wet van Kazachstan burgers verbiedt zich tegen betaling te mengen in buitenlandse oorlogen. In de voormalige Sovjet-republiek wonen ruim 3 miljoen etnische Russen. De regering in Astana heeft zich uitgesproken tegen de invasie van Oekraïne en opgeroepen tot vrede.

De advertenties tonen de vlaggen van Rusland en Kazachstan en de leuze ‘schouder aan schouder’. De wervingscampagne is het werk van een overheidsdienst in Sachalin. De rekruten zouden in dienst komen van de strijdkrachten in deze regio in het oosten van Rusland. Onduidelijk is of troepen uit Sachalin worden ingezet in Oekraïne.

Het Russische leger kan versterking daar goed gebruiken. Het heeft grote verliezen geleden in de oorlog. De Russen waren in mei naarstig op zoek naar 400 duizend vrijwilligers om de tekorten aan te zuiveren, meldde correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou: ‘Je bent toch een vent? Wees er dan ook een!’

Peter van Ammelrooy