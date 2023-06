Live: Ook Scholz stelt Oekraïne na de oorlog veiligheidsgaranties in het vooruitzicht • Nederland wil nog eens tientallen Leopard 1-tanks voor Oekraïne kopen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vindt dat Oekraïne veiligheidsgaranties moet krijgen als de oorlog voorbij is. Dat zei hij vandaag bij de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië. Scholz sluit zich daarmee aan bij de Franse president Emmanuel Macron, die vindt dat de Navo Oekraïne ‘concrete en duidelijke’ veiligheidsgaranties moet bieden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde veiligheidsgaranties vandaag ‘noodzakelijk’. Hij hoopt dat Oekraïne ze in juli bij de Navo-top in Litouwen zal krijgen. Hoe die garanties er precies uit moeten zien, is niet duidelijk. Vermoedelijk zullen veiligheidsgaranties pas ingaan als de oorlog voorbij is. Het Westen kan dan toezeggen dat het Oekraïne in het geval van een nieuwe aanval te hulp zal schieten, met militaire steun of direct ingrijpen.

Zeker is dat Oekraïne zolang de oorlog voortduurt geen volwaardig Navo-lid kan worden. Scholz zei daarover dat het ‘gezien de huidige situatie niet over een lidmaatschap gaat’. Ook premier Mark Rutte erkende dat lidmaatschap momenteel ‘onmogelijk’ is.

Daan de Vries