Live: Ook overdag explosies in Kyiv • Russisch arrestatiebevel tegen Amerikaanse senator om ‘russofobie’

Rusland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de Amerikaanse senator Lindsey Graham vanwege ‘russofobie’, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De Republikein Graham was vorige week in Kyiv en zou in een gesprek met de Oekraïense president Zelensky anti-Russische uitspraken hebben gedaan. In feite gaat het om een onhandig gemonteerde video, die de Russen in staat stelde zijn uitspraken uit z’n verband te rukken.

In een initiële video die door Oekraïne zelf is vrijgegeven, zegt Graham dat er in de VS een tijd was dat men ook op leven en dood streed voor vrijheid. Daarop zegt Zelensky: ‘En nu zijn jullie vrij. Dat zullen wij ook zijn.’ Graham reageert: ‘En de Russen sterven.’ In een volgend shot zegt Graham: ‘De beste investering die we ooit gedaan hebben.’





De Russische interpretatie was dat Graham het doden van Russen de beste Amerikaanse investering ooit noemde. Uit de volledige video, die later door Oekraïne werd vrijgegeven, blijkt echter dat de twee zinnen geen verband met elkaar houden. Na Grahams opmerking over stervende Russen zegt Zelensky: ‘Dat klopt, maar zij kwamen naar ons grondgebied. We vechten niet op hun grondgebied.’

Rusland greep de video met beide handen aan om uit te halen naar Graham en de VS. Graham was volgens Dmitri Medvedev van de Russische veiligheidsraad ‘een oude dwaas’. Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov voegde daaraan toe zich ‘geen grotere schande voor te kunnen stellen voor een land dan zulke senatoren te hebben’.

Volgens Graham werkt ‘de Russische propagandamachine op volle toeren’. Hij richtte zich ook tot Medvedev: ‘Als u wilt dat Russen niet meer sterven in Oekraïne, trek de troepen dan terug. De waarheid is dat u en Poetin helemaal niets geven om Russische militairen.’

Joram Bolle