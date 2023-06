Live: Ook ISW meldt Oekraïense herovering van dorp in provincie Donetsk • Poetin bevestigt dood van Russische piloten bij Wagner-opmars

De Russische president Vladimir Poetin heeft bevestigd dat zaterdag bij de opmars van het Wagner-leger Russische piloten zijn omgekomen. In zijn televisietoespraak prees Poetin gisteravond de ‘moed en zelfopoffering’ van deze ‘gevallen helden’. Hoeveel piloten zijn omgekomen, vermeldde Poetin niet. Russische militaire bloggers spraken eerder van dertien omgekomen piloten.

AP - Een screenshot uit de televisietoespraak van de Russische president Vladimir Poetin van gisteravond.

De toespraak van Poetin was zijn eerste openbare reactie sinds de ‘mars van gerechtigheid’ van de Wagner-troepen zaterdagavond plotseling ten einde kwam. Waar huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin zich sindsdien bevindt, is nog altijd onduidelijk. Via een mede door Belarus tot stand gekomen akkoord leek Prigozjin een vrije aftocht te krijgen, maar de precieze inhoud van de afspraken is onbekend. In Rusland zou nog een strafzaak tegen Prigozjin lopen.

De huursoldaten in het Wagner-leger noemde Poetin in zijn televisietoespraak Russische ‘patriotten’, die zijn misleid door de organisatoren van de muiterij. Volgens hem zijn dat ‘buitenlandse vijanden en neonazi’s uit Kyiv’. Bewijs voor buitenlandse inmenging is er niet. De naam van Prigozjin noemde Poetin niet. Zaterdagochtend had Poetin zijn voormalige chef-kok al beschuldigd van ‘verraad’.

Pepijn de Lange

