Live: Oekraïners nemen afscheid van schrijver Amelina •31 gewonden bij aanval in regio Charkiv

Het Oekraïense leger heeft maandag zijn tegenoffensief uitgevoerd op ten minste vier plekken aan het front, zo meldt denktank Institute for the Study of War in een dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. In het oosten van het land, ten zuidwesten van Bachmoet, zou Kyiv 9 vierkante kilometer aan terreinwinst hebben geboekt.

Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar heeft het Oekraïense leger ook in de grensregio tussen Donetsk en Zaporizja tegenaanvallen uitgevoerd en in het westen van de regio Zaporizja. Daar heeft Kyiv volgens Russische militaire bloggers kleine successen geboekt.

Bronnen binnen het Russische ministerie van Defensie beweren tevens dat Oekraïne ook bij de stad Lyman, gelegen in de regio Donetsk, een tegenoffensief heeft uitgevoerd. Hoe succesvol deze aanval was, is niet bekend. In totaal zou Kyiv afgelopen week bijna 29 vierkante kilometer terreinwinst hebben geboekt, aldus Maljar.

Ook het Russische leger voerde maandag enkele aanvallen uit, waaronder raket- en droneaanvallen op de regio’s Soemy, Donetsk en Zaporizja. In Soemy werd een woning geraakt door een Shahed-drone, waarbij twee mensen om het leven kwamen en 19 anderen gewond raakten.

Eva Selderbeek