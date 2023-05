Live: Oekraïne wil niet alleen F-16, maar ook Eurofighter Typhoon • Poetin beschuldigt Oekraïne van terrorisme met droneaanval

Terwijl de levering van F-16’s nog niet eens rond is, heeft Oekraïne zijn oog al laten vallen op een volgend gevechtsvliegtuig: het roept het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op de Eurofighter Typhoon te leveren. Het VK en Duitsland hebben zelf geen beschikking over de F-16, maar wel over dat in Europa ontwikkelde gevechtsvliegtuig.

Volgens de Oekraïense minister van Defensie Reznikov kunnen Duitsland en het VK door de levering van de Eurofighter Typhoon toch bijdragen aan de coalitie van landen die Oekraïne aan moderne gevechtsvliegtuigen moet helpen. Tot nu toe heeft Oekraïne alleen MiG’s uit het Sovjet-tijdperk in het arsenaal. Polen en Slowakije hebben ook MiG’s uit hun voorraad geleverd aan Oekraïne.

Vooralsnog willen het VK en Duitsland niks beloven. Oekraïne zou op korte termijn weinig aan het toestel hebben, omdat de opleiding om er in te kunnen vliegen lang duurt. Desondanks zou het een ‘belangrijke stap’ zijn als Duitsland en het VK wel tot levering overgaan, aldus Reznikov.

Hetzelfde argument over de lange opleidingsduur werd gebruikt bij de F-16. Recentelijk leidde de G7-top in Japan echter tot een doorbraak, toen de VS zeiden niet langer dwars te liggen. Als land waar de F-16 is ontwikkeld, moesten de VS toestemming geven om Oekraïense piloten op te leiden voor de F-16. Nederland is een van de landen die de piloten training gaat geven.

Tot een concrete toezegging voor levering van de toestellen is het alleen nog niet gekomen. Ook daarvoor is Nederland een van de bondgenoten waar Oekraïne zijn hoop op heeft gevestigd.

