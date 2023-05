Live: Oekraïne vraagt om 48 F-16’s • Bloomberg: Nederland gaat F-16’s naar Oekraïne sturen

In de Oost-Oekraïense stad Dnipro is een ziekenhuis getroffen door een Russische raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de provincie, Serhi Lysak, op Telegram. Volgens Lysak zijn er slachtoffers gevallen bij de aanval. Op sociale media gaan beelden rond waarop grote vernielingen zijn te zien. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Het zou niet voor het eerst zijn dat het Russische leger luchtaanvallen uitvoert op Oekraïense ziekenhuizen of zorginstellingen. Hoewel dit in strijd is met het internationaal oorlogsrecht, ontziet Rusland deze medische faciliteiten allerminst. Alleen al in de eerste maanden van de oorlog werden ruim honderd zorginstellingen getroffen. Met name het bombardement op een kinderziekenhuis in Marioepol in maart vorig jaar veroorzaakte internationaal veel verontwaardiging.

Eerder deze week sprak de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich uit tegen de Russische agressie in Oekraïne, inclusief aanvallen op ziekenhuizen en zorginstellingen. Tijdens de jaarlijkse vergadering in het Zwitserse Genève stemden in totaal 80 landen voor de motie. 88 landen hadden geen vertegenwoordiger naar de vergadering gestuurd of onthielden zich van stemming. Negen landen, waaronder Rusland en China, stemden tegen.

Pepijn de Lange