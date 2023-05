Live: Oekraïne voert drone-aanvallen uit op de Krim • Russische straaljager onderschept Pools toestel boven Zwarte Zee

Oekraïense vlaggen mogen toch vertoond worden bij drie Sovjet-gedenktekens in Berlijn tijdens de vieringen op maandag en dinsdag die het einde van de Tweede Wereldoorlog gedenken. Dat heeft een Berlijnse rechtbank beslist.

Daarmee verwierp de rechtbank een verbod op vlaggen dat vrijdag door de politie was ingesteld. In een tweet liet de Berlijnse politie weten niet tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

De politie had het verbod op Russische en Oekraïense vlaggen rond Sovjet-monumenten over de Tweede Wereldoorlog uitgevaardigd in de Berlijnse wijken Treptow, Tiergarten en Schönholzer Heide. Het verbod zou van kracht zijn tijdens de twee dagen dat wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, nu 78 jaar geleden.

Vorig jaar was er eveneens sprake van een verbod op het vertonen van vlaggen, dat toen door Oekraïne bekritiseerd werd. Toen zeiden de Berlijnse autoriteiten dat het was omdat ze niet wilden dat de herdenkingsceremonies van de Tweede Wereldoorlog zouden worden overschaduwd door mogelijke conflicten in verband met de huidige oorlog in Oekraïne. (ANP)