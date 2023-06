Live: Oekraïne tracht inwoners gerust te stellen over risico’s op kernramp • Tegenoffensief vereist ‘redelijke en evenwichtige’ aanpak, zegt Oekraïense presidentieel adviseur

Oekraïense afweersystemen hebben vanochtend dertien Russische kruisraketten neergehaald die op weg waren naar een militaire luchtbasis in de westelijke Khmelnitsky-regio. Dat zegt de Oekraïense luchtmacht. De raketten waren vanuit de Kaspische Zee afgevuurd door Russische bommenwerpers, meldt persbureau Reuters.

Ook elders in Oekraïne was het onrustig. Rusland bombardeerde verschillende nederzettingen in de Soemy-regio. 147 explosies werden opgemerkt, schrijft The Kyiv Independent. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Sinds delen van Soemy in april vorig jaar werden bevrijd door het Oekraïense leger, ligt het gebied regelmatig onder vuur.

Aan de andere kant van de grens, in de zuidelijke stad Koersk, werd een drone neergehaald. Dat zegt de Russische gouverneur Roman Starovoit op berichtendienst Telegram. Hij sprak niet over schade of gewonden, maar riep inwoners op om het uit de lucht gevallen puin te negeren.

Oekraïne weigert stelselmatig te reageren op aanvallen voorbij de grens met Rusland.

Abel Bormans