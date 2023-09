Live: Oekraïne rukt op richting zwakkere tweede verdedigingslinie van Russen • ‘Rusland vernietigt vier boten met Oekraïense troepen’

Oekraïense strijdkrachten hebben hun opmars in het afgelopen weekeinde voortgezet rond Bachmoet en aan het zuidelijke front, zo meldt de gezaghebbende denktank Institute for the Study of War. Het ISW maakt uit gelokaliseerd beeldmateriaal op dat de Oekraïners nu het zuidelijke deel controleren van Klisjtsjiivka, ten zuiden van Bachmoet. Dat dorp is al maanden het toneel van hevige gevechten.

Oekraïense autoriteiten meldden dat ze aan het zuidelijke front zijn opgerukt richting Verbove. Een Russische bron beweert dat de Oekraïners meer terrein hebben veroverd tussen Verbove en Novopokropivka, en dat er nog steeds gevechten plaatsvinden om het zuidelijke deel van Robotyne. Andere bronnen melden dat de Russen zich uit Robotyne hebben teruggetrokken richting het zuiden.

De Oekraïners zeiden een week geleden dat ze heel Robotyne hadden veroverd. De opmars daar wordt gezien als belangrijk, omdat ze er door de eerste Russische verdedigingslinie zijn gebroken. Daarmee hebben ze vermoedelijk ook terrein bereikt met minder mijnen, wat het mogelijk maakt om meer zwaar materieel in te zetten bij het offensief.

Brigadier-generaal Oleksandr Tarnavsky, bevelhebber van de Oekraïense troepen aan het zuidelijke front, sprak op zaterdag tegen de Britse krant The Guardian de hoop uit dat de overige linies gemakkelijker te doorbreken zijn. Volgens hem hebben de Russen 60 procent van hun tijd en middelen in het opbouwen van de eerste linie gestoken, en 20 procent elk in de tweede en derde linie.

Maarten Albers

REUTERS - Een vernietigde Oekraïense tank in de buurt van Robotyne.

