Live: Oekraïne: 'massale droneaanval' op Kyiv afgeslagen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van woensdag 24 mei:

• De Russische grensregio Belgorod is in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door ‘een groot aantal’ droneaanvallen.

• Het Russische huurlingenleger Wagner heeft in de strijd om de Oost-Oekraïense stad Bachmoet meer dan 20 duizend soldaten verloren. Dat zegt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

• Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne geprobeerd een Russisch verkenningsschip aan te vallen met drones. Het schip, de Ivan Khurs genaamd, is onderdeel van de Zwarte Zeevloot.

