Live: Oekraïne klaagt leden Russische Nationale Garde aan wegens oorlogsmisdaden • Oekraïne ontkent betrokkenheid bij droneaanval Moskou

Vier leden van de Russische Nationale Garde worden in Oekraïne aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. De vier Russen zouden zich in een Zuid-Oekraïense gevangenis onder meer schuldig hebben gemaakt aan marteling en seksueel geweld. Drie gevangenen kwamen daarbij om.

In een artikel in The New York Times komen verschillende slachtoffers aan het woord die hebben geholpen om de aangeklaagde Russen te identificeren. De oud-gevangenen doen verslag van de martelingen, die onder meer bestonden uit waterboarden en elektrische schokken op genitaliën en oorlellen. Marteling met elektrische schokken is een veelvoorkomende martelmethode in Russische gevangenissen en strafkampen.

Volgens de openbaar aanklager van de Oekraïense provincie Cherson zijn de vier aangeklaagde Nationale Garde-leden de baas van de gevangenis en drie van zijn ondergeschikten. De zaak komt voort uit een grootschalig onderzoek naar oorlogsmisdaden in de stad Cherson, die van 2 maart tot 10 november 2022 door Rusland werd bezet. Het proces vindt bij verstek plaats.

Daan de Vries

