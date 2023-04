Live: Oekraïne hervat stroomexport: ‘Rusland heeft energiesysteem niet verwoest’ • 8.500 door VN bevestigde burgerdoden

De Oekraïense regering heeft maandag een vermeende Amerikaanse afluisteroperatie tegen president Zelensky in twijfel getrokken. Presidentieel adviseur Michailo Podoljak zei op de Oekraïense televisie dat het overleg tussen het staatshoofd en het leger op een andere manier gebeurt dan beschreven wordt in de gelekte Amerikaanse vertrouwelijke documenten.

De relaties tussen Oekraïne en de westerse partners zijn niet in gevaar door de publicatie van de documenten, zegt hij. Ook vallen plannen voor een Oekraïens tegenoffensief niet in het water, want die worden continu bijgesteld, aldus Podoljak. Een bron dicht bij president Zelensky had eerder wel aan CNN verklaard dat Oekraïne zijn militaire plannen deels had aangepast vanwege de gelekte documenten.

Uit eerdere berichten was gebleken dat het Amerikaanse ministerie van Defensie over geheime documenten beschikte waaruit bleek dat Zelensky tijdens een overleg met legerverantwoordelijken in februari droneaanvallen had gesuggereerd tegen Russische legersites in de regio Rostov. Dat zou ertoe geleid hebben dat Washington Kyiv niet wilde voorzien van langeafstandswapens.

‘Wij zouden nooit zo abstract in een overleg bepalen om de Rostovregio te bombarderen’, zo reageerde Podoljak. Tijdens een dergelijk overleg worden vooral prioriteiten gesteld en strategieën bepaald, zei hij. Podoljak voegde ook toe dat de informatie over de problemen met de Oekraïense luchtverdediging al bekend was. (Belga)

