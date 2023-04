Live: Oekraïne hervat export van energie naar Slowakije en Polen • Alle dertien Slowaakse gevechtsvliegtuigen geleverd aan Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland hebben tot nu toe weinig effect gehad op het Nederlandse olieverbruik. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over vorig jaar.

Volgens het statistiekbureau heeft de raffinaderijsector in Nederland in 2022 nagenoeg evenveel olie verwerkt als in 2021. Het verbruik van benzine, diesel en lpg in het verkeer liep daarnaast slechts 1 procent terug. Een van de oorzaken hiervan is dat verschillende sancties die zijn ingesteld op de invoer van Russische olieproducten pas in december vorig jaar of februari dit jaar ingingen. Ook speelt mee dat Russische olie door raffinaderijen simpelweg vervangen werd door inkoop uit andere landen.

Het CBS merkt een duidelijke verschuiving in de loop van het jaar. Zo kwam er eind vorig jaar meer olie binnen uit Saoedi-Arabië, Irak en Kazachstan om het wegvallen van de Russische import te compenseren.

Verder heeft overheidsorgaan Cova vorig jaar een grote hoeveelheid diesel ingekocht en opgeslagen om mogelijke brandstoftekorten bij transport, landbouw en andere voor de samenleving belangrijke sectoren te voorkomen. De zogeheten strategische dieselvoorraden van Nederland zijn verdubbeld, en al die extra diesel is nog voor een groot deel uit Rusland gehaald. Ook andere strategische voorraden zijn volgens het CBS in omvang toegenomen.

In de petrochemische industrie is wel 15 procent minder olie verbruikt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het omzetten van olie naar kunststof. Dit is het laagste verbruik sinds 2015. Volgens het CBS heeft dat een duidelijk aanwijsbare oorzaak. De fabrieken in deze sector zetten hun productie in de loop van vorig jaar namelijk op een lager pitje vanwege de hoge aardgasprijzen en gepland onderhoud. Daardoor zijn er ook enkele petrochemische processen tijdelijk stilgelegd. (ANP)