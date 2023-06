Live: ‘Oekraïne herovert deze week zeven dorpen, 90 vierkante kilometer terreinwinst’

Als gevolg van de overstromingen na het instorten van de Kachovkastuwdam zijn tot nu tien doden gevallen, meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko. Er worden nog zeker 42 mensen vermist. Acht van de doden vielen in de provincie Cherson, waar de dam stond. In de naburige provincie Mykolajiv vielen twee doden. De doden en gewonden vielen alleen op de rechteroever van de Dnipro, die in Oekraïense handen is.

Volgens de minister heeft Oekraïne tot nu toe 3.725 mensen uit de twee provincies geëvacueerd. Bijna vierduizend huizen zijn overstroomd. De evacuatie wordt bemoeilijkt doordat het Russische leger onverminderd doorgaat met beschietingen van het getroffen gebied. Gisteren vielen drie doden toen een evacuatieboot werd getroffen door een Russische luchtaanval.

De situatie in het door Rusland bezette deel van het overstromingsgebied is vermoedelijk nog veel ernstiger. Niet alleen is aan de linkeroever meer land overstroomd, ook kwam de evacuatie langzaam op gang. De door Rusland aangestelde autoriteiten ontkenden in eerste instantie dat evacuatie noodzakelijk was. Onafhankelijke Russische media spraken slachtoffers die dagenlang vastzaten op daken en zolders van overstroomde huizen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei woensdag dat de Russische evacuatie 'volledig is mislukt’.

Daan de Vries