Live: Oekraïne heeft ‘plan B’ voor als graandeal stokt • Armeense premier: wij zijn niet Ruslands bondgenoot in de oorlog

Armenië is geen bondgenoot van Rusland in de oorlog in Oekraïne, zegt de Armeense premier Nikol Pasjinjan. Hij maakt zich bovendien zorgen dat de Russische invasie negatieve gevolgen kan hebben voor de Armeense verhouding met andere landen. Pasjinjans woorden zijn opvallend, omdat Rusland en Armenië traditioneel wel nauwe banden hebben.

Het land in de Kaukasus is economisch sterk afhankelijk van Rusland. Bovendien steunde Moskou Armenië decennialang in zijn strijd met buurland Azerbeidzjan. Inzet van dat conflict is het gebied Nagorno-Karabach, dat zich in de jaren negentig met steun van Armenië onafhankelijk verklaarde van Azerbeidzjan. In 2020 heroverde Azerbeidzjan grote delen van het gebied, waarna een wapenstilstand getekend werd. Tijdens die oorlog had Armenië weinig aan zijn alliantie met Rusland, terwijl Azerbeidzjan volop steun kreeg van Turkije. In de vredesonderhandelingen die momenteel bezig zijn, lijkt Azerbeidzjan, mede door het wegvallen van Rusland, aan het langste eind te trekken.

Nu het Russische leger zijn handen vol heeft aan de invasie van Oekraïne, kan Armenië nog minder hulp verwachten van zijn oude bondgenoot. Volgens Pasjinjan valt zijn land tussen wal en schip. In het Westen wordt Armenië gezien als een bondgenoot van Rusland, terwijl Rusland zich onvoldoende gesteund voelt in zijn invasie van Oekraïne. ‘Dat maakt ons kwetsbaar’, aldus de premier. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov spreekt van een ‘belangrijke uitspraak’. Rusland is zich ervan bewust dat er ‘bepaalde nuances’ zijn in de Armeense kijk op de oorlog in Oekraïne, maar wil zijn goede verhouding met Armenië ‘blijven ontwikkelen’.

Daan de Vries

Lees ook: Armenië lijkt bereid omstreden enclave Nagorno-Karabach op te geven, maar doorbraak nog onzeker.