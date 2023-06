Live: Oekraïne: gesprekken over wapenfabrieken in Oekraïne lopen • ‘Oekraïne voldoet aan 2 van de 7 EU-eisen’

De strijd in Oost-Oekraïne, zeker in de Donbas, verloopt moeizaam. Dat erkent de plaatsvervangend minister van defensie Hanna Maljar in een bericht op Telegram.

‘De vijand heeft zijn aanwezigheid daar vergroot en valt aan in de richting van Lyman en Koepjansk, in een poging het initiatief van ons over te nemen’, aldus Maljar. ‘We krijgen veel beschietingen te verwerken, er vinden zware gevechten plaats.’

Volgens Maljar zijn de Russische aanvallen bedoeld om de regio’s Donetsk en Loehansk te veroveren.

Het tegenoffensief van Oekraïne heeft nog niet heel veel terreinwinst opgeleverd, tot dusver zijn acht dorpen heroverd. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War stelde vanochtend dat het Oekraïense leger nog steeds in een aftastende fase zit. In die fase worden aanvalstactieken geëvalueerd, zwakke plekken in de Russische verdedigingslinie gezocht en wordt de volle capaciteit van het leger nog niet ingezet.

Dylan van Bekkum