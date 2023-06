Live: Oekraïne claimt terreinwinst bij Bachmoet • Zorgen over drinkwatervoorziening in delen van Oekraïne

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War vermoedt dat Rusland achter de verwoesting van de Kachovkadam zit. De denktank velt geen definitief oordeel, maar stelt dat ‘de balans van het bewijs, redenering en retoriek erop wijst dat Rusland de dam doelbewust heeft beschadigd’. Analisten van de denktank waarschuwden in oktober vorig jaar al dat Rusland de dam op zou kunnen blazen om een Oekraïens tegenoffensief te frustreren.

De Russische autoriteiten beschuldigen Oekraïne van het opblazen van de dam. Kyiv zou volgens Rusland zo proberen te verhullen dat zijn tegenoffensief is mislukt. Ook zou Oekraïne op deze manier volgens de Russen zijn eenheden langs de Dnipro kunnen verplaatsen naar de strijd elders in Oekraïne zonder dat Rusland daarvan kan profiteren met een eigen tegenaanval.

Volgens het ISW zijn beide Russische verklaringen ongeloofwaardig, omdat het Oekraïense tegenoffensief nog niet volledig is begonnen en omdat de Russische eenheden langs de Dnipro geen serieuze bedreiging vormen voor Oekraïne.

AFP - Een ondergelopen straat in provinciehoofdstad Cherson.

De Amerikaanse analisten benadrukken dat Oekraïne ‘geen materieel belang’ heeft bij het opblazen van de dam. Het leeglopen van het reservoir zal weliswaar gevolgen hebben voor de watervoorziening op de door Rusland bezette Krim, maar tussen 2014 en 2022 stroomde er ook geen water uit hetzelfde reservoir naar de Krim, zo memoreert het ISW, en toch kreeg het schiereiland toen genoeg water.

Daarentegen is het volgens het ISW helder dat Rusland profiteert van de overstromingen die op gang werden gebracht door het opblazen van de dam. De extra watermassa maakt ‘de rivier de Dnipro wijder en bemoeilijkt Oekraïense tegenaanvallen over de vooraf sowieso ook al uitdagende waterpartij’.

Posities van zowel het Oekraïense als het Russische leger zijn weggespoeld als gevolg van de overstromingen. Aan Russische zijde is dat volgens Oekraïne te wijten aan de ‘chaotische’ wijze waarop de Kachovkadam is opgeblazen.

Ook andere bronnen wijzen met de beschuldigende vinger naar Moskou. NBC News meldt dat de Amerikaanse regering over inlichtingen beschikt die doen vermoeden dat Rusland de dam heeft opgeblazen. Het Witte Huis zou bezig zijn om een deel van de inlichtingen, die nu nog staatsgeheim zijn, vrij te geven.

Ingenieurs en munitiedeskundigen verklaren in The New York Times dat een doelbewuste explosie van binnenuit de meest waarschijnlijke verklaring is voor de damdoorbraak. De Kachovkadam was op het moment van de doorbraak in Russische handen.

