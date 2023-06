Live: Oekraïne beschuldigt Rusland van illegale deportatie 150 Oekraïense kinderen • Amerikaanse militair die Pentagon-documenten lekte aangeklaagd

De Amerikaanse president Joe Biden staat open voor een plan dat het makkelijker maakt voor Oekraïne om na de oorlog lid te worden van de Navo, ook al vermeldt het plan niet wanneer Kyiv zich bij de alliantie zou kunnen aansluiten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico donderdag op basis van twee bronnen.

Volgens twee Amerikaanse functionarissen zou Biden het schrappen van het actieplan voor Navo-lidmaatschap van Oekraïne verwelkomen. Met dit actieplan wordt een land getoetst en geholpen om te voldoen aan eisen van de Navo, zoals democratische en militaire hervormingen. Daarna wordt vastgesteld of een land lid kan worden.

Door dit vereiste over te slaan, zou Oekraïne weliswaar nog steeds een aantal prodemocratische veranderingen moeten doorvoeren, maar zouden alliantieleden Kyiv op elk moment daarna unaniem kunnen verwelkomen in de Navo. Het voorstel om dit actieplan te verwijderen zou geen formele uitnodiging of een tijdschema voor toetreding tot de Navo bevatten, schrijft Politico.

Biden sprak deze week in Washington over dit idee met secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg, die het voorstel heeft gelanceerd. Biden maakte duidelijk dat hij er 'open' voor stond als bondgenoten het zouden steunen, zei een hoge Amerikaanse functionaris op basis van anonimiteit.

Volgens Politico zou de afschaffing van dit vereiste voor Oekraïne dan zeer waarschijnlijk formeel aangekondigd worden op de Navo-top in juli in Vilnius, Litouwen. Volgens de Amerikaanse functionaris werden er gesprekken gevoerd met Navo-bondgenoten om te kijken of er 'consensus kan worden bereikt'. (ANP)