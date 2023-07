Live: Oekraïense terreurverdachte blaast zichzelf op in rechtbank Kyiv • Tweede Kamer gaat Oekraïense hongersnood als genocide erkennen

In een rechtbank in de Oekraïense hoofdstad Kyiv hebben twee explosies plaatsgevonden. De dader, terreurverdachte Ihor Hoemenjoek, zou zichzelf hebben opgeblazen na een mislukte ontsnappingspoging. Volgens Oekraïense media wilde Hoemenjoek zich na zijn ontsnapping aansluiten bij een Oekraïens vrijwilligersbataljon, gelieerd aan de extreem-rechtse partij Svoboda.

Aan het eind van de middag maakte de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko melding van een ‘uitzonderlijke situatie’ bij een Kyivse rechtbank. Ihor Hoemenjoek, verdachte in een slepende terreurzaak, zou tijdens een hoorzitting een geïmproviseerd explosief tot ontploffing hebben gebracht.

AFP - De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko staat de pers te woord na de explosies in de rechtbank in Kyiv.

Hoemenjoek wordt ervan verdacht dat hij bij een protest in 2015 een granaat naar de Oekraïense Nationale Garde heeft gegooid. Vier Nationale Gardisten kwamen daardoor om het leven. Extreem-rechtse partijen protesteerden destijds tegen een grondwetswijziging die in hun ogen te veel concessies deed aan door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne. Hoemenjoek heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Bijna acht jaar later loopt de zaak tegen Hoemenjoek nog steeds. Afgelopen oktober verzocht hij de rechtbank om vrijlating, zodat hij zich kon melden aan het front. Hoemenjoeks advocaat zei dat zijn cliënt met zijn militaire ervaring, die hij vanaf 2014 opdeed als lid van het extreem-rechtse Sitsj-bataljon, ‘klaar is om het Moederland te beschermen’. Hoemenjoek zou tijdens zijn jarenlange voorarrest depressief zijn geworden.

‘De grenzen zijn gesloten, ik ga niet vluchten’, zei Hoemenjoek zelf. ‘Ik heb de afgelopen zeven jaar een hoop nagedacht.’ Hij had drie vertegenwoordigers van het vrijwilligersbataljon van de extreem-rechtse partij Svoboda meegenomen naar de rechtbank, met wie hij naar het front had willen gaan. De rechter ging niet mee in zijn verzoek.

Reuters - Een speciale politie-eenheid bereidt zich voor om de rechtszaal te bestormen.

Vanmiddag vond in de Kyivse rechtbank een hoorzitting plaats in Hoemenjoeks zaak. In een poging te ontsnappen bracht de verdachte een geïmproviseerd explosief tot ontploffing, bevestigt minister Klymenko op de Oekraïense televisie. Toen zijn ontsnappingspoging mislukte, sloot Hoemenjoek zich op in de rechtszaal. Toen een speciale eenheid van de Oekraïense politie de zaal bestormde, bracht Hoemenjoek een tweede explosief tot ontploffing. Hij kwam daarbij om het leven, twee politieagenten raakten gewond. Onderzoek moet uitwijzen hoe het mogelijk was dat Hoemenjoek in de rechtszaal over explosieven kon beschikken, zegt Klymenko.

Daan de Vries