Live: Oekraïense onderzoekers brengen overstromingsschade op door Rusland bezette oever in kaart • ‘Poetin accepteert uitnodiging voor staatsbezoek aan Turkije’

Ruim een week na de doorbraak van de Kachovkadam wordt meer en meer duidelijk hoe groot de schade is die het wegstromende water heeft aangericht. Op de oostelijke, door Rusland bezette rivieroever zijn alleen al in vier plaatsen zeker 19 duizend gebouwen beschadigd, blijkt uit onderzoek van de Kyiv School of Economics. Ruim 9,5 duizend van deze gebouwen stonden volledig onder water.

De directeur van de Kyiv School of Economics, Tymofi Mylovanov, schat de totale schade in deze vier dorpen op meer dan een miljard dollar. ‘De verliezen zijn onthutsend’, schrijft hij op Twitter. De komende tijd willen de onderzoekers ook de vernielingen in de rest van het overstroomde gebied in kaart brengen. In totaal gaat het om tachtig dorpen en steden. De Europese Unie betaalt mee aan het onderzoek.

Tot dusver was het lastig om een beeld te krijgen van de verwoestingen in het gebied dat Rusland in handen heeft. Omdat de oostoever lager ligt dan de westoever stond wel vast dat deze regio zwaarder getroffen is. In de dagen na de damdoorbraak klonken via sociale media wanhopige oproepen van mensen die vast waren komen te zitten in hun huizen. Noodhulp kwam maar moeizaam op gang.

In dit eerste onderzoek naar de schade op de oostelijke rivieroever keken de onderzoekers uit Kyiv naar de dorpen Korsoenka, Kozatjsi Lageri, Nova Kachovka en Rajskje. Ze baseren zich daarbij op satellietbeelden en openbaar beschikbare bronnen. Ongeveer 57 procent van de getroffen gebouwen betreft woonhuizen. In Korsoenka zijn de beschadigingen het grootst.

Pepijn de Lange