Live: Oekraïense leger rept met geen woord over vermeend offensief in Donetsk • Russische gouverneur: energiecentrale in brand na droneaanval in Belgorod

Het Oekraïense leger meldt in zijn dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne niets over het door Rusland genoemde grote offensief in de provincie Donetsk. Wel telden de Oekraïners het afgelopen etmaal 29 gevechten in Donetsk en Loehansk samen. ‘De vijand blijft zich concentreren op pogingen om de regio’s Loehansk en Donetsk volledig te bezetten’, schrijft de Generale Staf van de Oekraïense strijdkrachten op Facebook.

Het opmerkelijke bericht dat het Russische ministerie van Defensie afgelopen nacht publiceerde, blijft daarmee onbevestigd. Volgens de Russen heeft Oekraïne zondagochtend geprobeerd met een ‘grootschalig offensief’ in het zuiden van Donetsk door de Russische verdediging heen te breken. Rusland sloeg de aanval naar eigen zeggen af. De informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Oekraïne zinspeelt al maanden op een grootschalig tegenoffensief, maar onduidelijk blijft waar en wanneer dat offensief precies begint. Vermoedelijk wil Oekraïne over zo veel mogelijk westers materieel beschikken voordat het overgaat tot de aanval. Een officiële aankondiging van het offensief valt in ieder geval niet te verwachten, werd zondag opnieuw duidelijk uit een video die de Oekraïense regering via sociale media verspreidde. ‘Plannen houden van stilte’, luidde de boodschap.

Pepijn de Lange

