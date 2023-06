Live: Oekraïense leger boekt enige terreinwinst, blijkt uit kaarten van denktank • Overstroming richt ook grote ecologische schade aan

De damdoorbraak richt in het door de overstroming getroffen gebied ook grote ecologische schade aan. Het reservoir achter de dam loopt leeg en zal naar verwachting uiteindelijk nagenoeg droog komen te staan. In Marjanske, een stad aan de noordkant van het reservoir, is al te zien waar dat toe leidt: honderden spartelende vissen op het droge. Oekraïense autoriteiten waarschuwen voor de uitbraak van botulisme en andere infectieziekten.

Stroomafwaarts voorbij de dam is er ook grote schade aan dier en natuur. Een dierentuin in Nova Kachovka, de door Rusland bezette stad naast de dam, is volledig onder water gelopen. Dat melden de Oekraïense burgemeester van de stad en dierenrechtenorganisatie UAnimals op basis van gesprekken met de leiding van de dierentuin. ‘Alleen zwanen en eenden konden ontsnappen.’ Voor de oorlog waren er nog 260 dieren in de dierentuin, hoeveel dat er ten tijde van de overstroming waren is onduidelijk.

In het overstromingsgebied liggen ook een nationaal park en een natuurreservaat. Met name het natuurreservaat, gelegen op drassig gebied aan de monding van de Dnipro, loopt gevaar om onder water te lopen. Daar leven onder meer wilde paarden en bescherme valken en slangen.

Een ander risico voor de natuur is verontreiniging. Volgens Oekraïense autoriteiten is zeker 150 ton motorolie in het water terechtgekomen. Daarnaast spoelt het water over kerkhoven, afvalstortplaatsen, landbouwgebied en dorpen, waardoor er ziektekiemen, chemicaliën en mest in het water komen.

Maarten Albers

