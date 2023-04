Live: Oekraïense journalist komt om door beschieting in Cherson, Italiaanse journalist raakt gewond • Oekraïne en Rusland ruilen tientallen krijgsgevangenen

Een Oekraïense journalist die werkte als fixer voor de Italiaanse krant Repubblica is vandaag doodgeschoten in Cherson. Zijn Italiaanse collega raakte daarbij gewond. Dat heeft Repubblica vandaag bevestigd.

‘Onze correspondent Corrado Zunino en zijn fixer Bogdan Bitik kwamen vandaag in een hinderlaag terecht in de buitenwijken van Cherson, in het zuiden van Oekraïne’, schrijft de krant. De journalisten zouden zijn beschoten door een sluipschutter. Zunino heeft een wond aan zijn schouder en ligt momenteel in een ziekenhuis in Cherson, aldus Repubblica.

De beschieting van de Italiaanse journalist is niet de eerste keer dat een buitenlandse verslaggever gewond raakt tijdens het verslaan van de oorlog in Oekraïne. In januari raakte de Amerikaanse Fox-correspondent Benjamin Hall gewond tijdens een Russische aanval in de buurt van Kyiv. Hij verloor daarbij een deel van zijn been en het zicht aan een oog.

Volgens de Italiaanse Zunino, die telefonisch contact heeft gehad met zijn krant, is het lastig om het lichaam van Bitik veilig te stellen, omdat er nog altijd snipers actief zijn in het gebied. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat zijn ministerie en de ambassade in Kyiv er alles aan doen om Zunino terug te halen naar Italië.

Eva Selderbeek