Live: Oekraïense grensregio Soemy onder vuur genomen • Zelensky wil grenzen met Belarus beter verdedigen

De Oekraïense regio Soemy, in het noordoosten van het land, is onder vuur genomen door Russische artillerie. Dat heeft het militaire bestuur van de regio zondag meegedeeld via de berichtendienst Telegram.

Zondag werden in de loop van de dag elf ontploffingen geteld, zo klinkt het. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. Er zou ook geen schade zijn aan de civiele infrastructuur.

De regio Soemy ligt aan de Russische grens. Vanwege de voortdurende Russische beschietingen, had het Oekraïense leger de inwoners van de grensdistricten eind juni nog opgeroepen om het gebied te verlaten. Bij het begin van de oorlog, zestien maanden geleden, bevond het grootste deel van de regio Soemy zich enkele weken lang onder Russische controle. (Belga)