Live: Oekraïense geheime dienst: onderschept gesprek bewijst dat Russen dam opbliezen • Nieuw steunpakket VS voor Oekraïne aanstaande

De Verenigde Staten kondigen vrijdag waarschijnlijk een nieuw pakket aan militaire steun aan voor Oekraïne, meldt persbureau Bloomberg. In totaal is er een bedrag van 2 miljard dollar (1,85 miljard euro) mee gemoeid. Het nieuwste steunpakket, het veertigste in totaal, moet Oekraïne van geavanceerde luchtafweerraketten voorzien.

Die raketten zijn bedoeld voor het Patriot-luchtafweersysteem dat recent in gebruik is genomen. Nederland heeft bijgedragen met levering van een deel van een Patriot-batterij. De VS gaat Oekraïne onder meer de PAC-3-raket leveren, zegt Bloomberg.

De oudere PAC-2 raket explodeert in de buurt van een object, waarbij de brokstukken het vijandelijke explosief uitschakelen. De modernere PAC-3-raket is ontworpen om direct tegen een object aan te knallen en het zo te vernietigen. Daardoor is die raket effectiever. Bovendien is de PAC-3 kleiner, waardoor er meer op een lanceerinstallatie geplaatst kunnen worden.

Oekraïne moet ook GEM-T-raketten krijgen voor de Patriot. Ook dat is een verbetering ten opzicht van de PAC-2, bijvoorbeeld omdat de GEM-T preciezer op een doel afgeschoten kan worden. Daarnaast willen de VS Oekraïne extra HAWK-luchtafweersystemen leveren. Dat systeem is de voorganger van het Patriot-systeem.

Joram Bolle