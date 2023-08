Live: Oekraïense energiesector goed voorbereid op winter, aldus VK • Vrachtschip dat vastlag in Odesa via tijdelijke corridor naar Roemeense wateren gevaren

Oekraïne zal dit jaar niet in staat zijn om Amerikaanse F-16's in te zetten, aldus een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky belooft dat zijn land ‘significant’ meer drones zal gaan produceren.

Oekraïense energiesector goed voorbereid op winter, aldus VK – 10:30

Ondanks door de oorlog veroorzaakte moeilijkheden, heeft Oekraïne waarschijnlijk genoeg voorraden van fossiele brandstoffen aangelegd om de winter door te komen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse inlichtingenupdate.

Volgens de Britten heeft Oekraïne op effectieve wijze de mijnbouwsector gemobiliseerd, waardoor er nu een constante toevoer van kolen is voor elektriciteits- en verwarmingscentrales in de winter. Bovendien is er een reserve in de vorm van gevulde gasopslagen.

Vorige winter probeerde het Russische leger met grootschalige raket- en droneaanvallen het Oekraïense elektriciteitsnet plat te leggen. Vermoedelijk gaan die aanvallen komende winter weer door. Maar, schrijft het Britse ministerie, ‘Oekraïne heeft afgelopen winter laten zien dat het beschikt over de benodigde bekwame arbeidskrachten en expertise om het elektriciteitsnetwerk te exploiteren en onderhouden, zelfs in oorlogstijd.’

Maarten Albers

Rook stijgt op nabij hoogspanningsmasten in Kyiv na een Russische raketaanval op Kyiv. Beeld AFP

Vrachtschip dat vastlag in Odesa via tijdelijke corridor naar Roemeense wateren gevaren – 09:40

Het vrachtschip de Joseph Schulte is in Roemeense wateren aangekomen, en ligt op schema om vanavond Istanbul te bereiken. Dat meldt een woordvoerder van Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de eigenaar van het schip, aan persbureau Reuters. De Joseph Schulte maakte gebruik van een door Oekraïne gecreëerde tijdelijke corridor om Odesa te verlaten.

De Joseph Schulte verlaat de haven van Odesa. Beeld AP

Het schip kwam op 23 februari vorig jaar aan in Odesa, en kwam daar een dag later vast te liggen toen Rusland op grote schaal Oekraïne binnenviel en de havens aan de Zwarte Zee blokkeerde. De Joseph Schulte is nu eindelijk met een lading van dertigduizend ton vertrokken. Oekraïne hoopt dat de tientallen andere schepen die nog vastliggen in Odesa de komende tijd dat voorbeeld zullen volgen.

De tijdelijke corridor leidt vrachtschepen dicht langs de Oekraïense kust, om langs de Russische blokkade van de Zwarte Zee te komen. Rusland dreigde om elk schip dat naar of uit een Oekraïense haven vaart als militair doelwit te beschouwen, maar heeft de Joseph Schulte niet aangevallen.

Maarten Albers

Strijdkrachten Oekraïne rukken op en claimen verovering Oerozjajne – 07:59

Oekraïense autoriteiten beweren dat hun strijdkrachten het dorpje Oerozjajne hebben ingenomen. Maandag werd al duidelijk dat de Oekraïners oprukten bij het plaatsje aan het zuidelijke front. Gisteren plaatste een eenheid van Oekraïense mariniers een video op Facebook waarin ze de Oekraïense vlag hijsen in het centrum van het dorp.

Oerozjajne ligt aan een snelweg die leidt naar de ruim 70 kilometer verderop gelegen havenstad Marioepol, aan de Zee van Azov. Oerozjajne is het elfde dorp dat wordt ingenomen sinds het begin van het Oekraïense offensief in juni. De inname is een welkom succesje voor Kyiv en brengt de Oekraïners dichterbij de voornaamste Russische verdedigingslinie.

De gezaghebbende denktank Institute for the Study of War (ISW) neemt de bewering van de Oekraïense autoriteiten nog niet over, maar wijst er wel op dat Russische bronnen Oekraïense aanvallen ten oosten en zuiden van Oerozjajne melden. Zulke meldingen ‘ondersteunen de Oekraïense berichtgeving dat Oekraïense troepen het dorp controleren’, aldus het ISW. Mogelijk houden de Russen nog wel vast aan posities in het zuiden van het dorp.

Het ISW bevestigt wel op basis van gelokaliseerd beeldmateriaal dat Oekraïense strijdkrachten ten noordoosten van Robotyne verder zijn opgerukt. De Oekraïense 82ste luchtlandingsbrigade is hier in actie gezien, een eenheid die is uitgerust met geavanceerd westers materieel. Het ISW vermoedt dat Oekraïne in de wijdere omgeving van Robotyne ook terrein heeft veroverd.

Maarten Albers

Zelensky: Kyiv schroeft droneproductie op – 01:35

Oekraïne zal ‘significant’ meer drones gaan produceren. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag aangekondigd in zijn dagelijkse videoboodschap. ‘Drones zijn de ogen en de bescherming van de frontlijn’, aldus Zelensky. Het land heeft de afgelopen weken een aantal aanvallen met drones gepleegd op Russische doelen.

De Oekraïense president benadrukte ook het belang van droneleveringen door internationale partners. ‘In elke gevechtsbrigade vragen de soldaten eerst om drones, elektronische oorlogsvoering en militaire luchtverdediging’, zei Zelensky over de bezoeken die hij de afgelopen dagen bracht aan het front.

Belga / Redactie

Oekraïne gaat herfst en winter in zonder Amerikaanse F-16's – 01:05

Oekraïne is niet in staat om dit jaar Amerikaanse F-16's in te zetten, zei een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht woensdag op de televisie. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk gevraagd om de levering van deze toestellen.

‘Het is nu al duidelijk dat we Oekraïne deze herfst en winter niet kunnen verdedigen met F-16-straaljagers’, zei de woordvoerder. ‘We hadden grote hoop dat dit vliegtuig onderdeel zou worden van de luchtverdediging om ons te beschermen tegen het Russische raketten- en droneterrorisme.’

De Amerikaanse president Joe Biden keurde in mei F-16-trainingsprogramma’s voor Oekraïense piloten goed, maar er is nog geen besluit genomen over de levering van de vliegtuigen aan Oekraïne. (ANP)

Welkom in het liveblog van donderdag 17 augustus

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van woensdag 16 augustus:

• Eva Hartog, correspondent in Rusland voor de nieuwssite Politico.eu en columnist voor De Groene Amsterdammer, is Rusland uitgezet.

• Een vrachtschip dat al sinds het begin van de oorlog vastlag, heeft de haven van Odesa verlaten. Het is het eerste schip dat via de nieuwe, tijdelijke corridor de haven verlaat.

• Bij een Russische droneaanval is de haven van Reni, een Oekraïense stad aan de Donau, beschoten.

Lees hier het volledige liveblog van woensdag terug.