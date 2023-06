Live: Oekraïense autoriteiten bezorgd over afgesloten en vervallen schuilkelders • Russische verkiezingskandidaat in bezet Zaporizja gedood door autobom

In Oekraïne is onrust ontstaan over de toegankelijkheid en staat van schuilkelders in het land. De voorbije dagen is gebleken dat van de meer dan 4.800 schuilkelders die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geïnspecteerd, er 252 op slot zaten en 893 onbruikbaar waren, meldt persbureau AP.

De inspectieronde vond plaats nadat een 33-jarige vrouw uit Kyiv was omgekomen tijdens een van de Russische luchtaanvallen afgelopen week, terwijl ze stond te wachten voor een schuilkelder. Uit onderzoek van het lokale Openbaar Ministerie bleek dat een beveiliger had verzuimd de schuilkelder van slot te doen. Hij is gearresteerd, samen met drie andere verdachten van plichtsverzuim.

Volgens de burgemeester van Kyiv, Vitali Klitschko, heeft de gemeente ‘meer dan duizend’ klachten ontvangen over afgesloten of vervallen schuilkelders.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat meer dan 5.300 vrijwilligers, politieagenten en lokale ambtenaren de komende tijd schuilkelders in het hele land zullen inspecteren. Vanwege de voortdurende luchtaanvallen is dat hard nodig: ook op zaterdag zijn er zeker door heel Oekraïne vier doden gevallen door Russische raketten of bommen, blijkt uit berichten van lokale autoriteiten, die niet onafhankelijk kunnen worden geverifieerd.

