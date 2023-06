Live: Oekraïens offensief vordert langzaam, ondanks slecht weer • Gewonde en ‘aanzienlijke schade’ door nieuwe raketaanvallen op Kryvy Rih

Australië heeft de bouw van een nieuwe Russische ambassade in de buurt van het parlement geblokkeerd. De regering had daartoe een wetsvoorstel ingediend dat in grote meerderheid werd aangenomen. Premier Anthony Albanese gaf ‘bedreigingen voor de nationale veiligheid’ als reden voor de stap. ‘De regering heeft een zeer duidelijk veiligheidsadvies ontvangen over het risico van Russische aanwezigheid zo dicht bij het Parliament House’, aldus de premier.

De ambassade van Rusland heeft eerder verklaard dat het vastbesloten is de bouw te voltooien, ondanks de Australische bezwaren. Albanese verwacht dan ook enig tegengas van Russische diplomaten in Australië, maar maakt zich er geen zorgen over. ‘Rusland verkeert niet in een positie om te praten over internationaal recht, dat het zo schaamteloos heeft geschonden met de invasie in Oekraïne.’

Rusland huurt momenteel een stuk land dat grenst aan het Parliament House in de Australische hoofdstad Canberra. Daarop wil het een nieuw ambassadegebouw bouwen. De nieuwe wetgeving betekent niet dat Rusland geen diplomatieke banden met Australië meer zal hebben. Ze voorkomt alleen de bouw van een Russische ambassade dicht bij het parlement. (ANP)