Live: ‘Oekraïens luchtafweersysteem beschadigd, maar niet vernietigd’ • Kyiv: ‘Twintig kilometer rond Bachmoet heroverd’

Het Patriot luchtafweersysteem van Oekraïne is vannacht ‘waarschijnlijk beschadigd, maar niet vernietigd’. Dat zegt een Amerikaanse vertegenwoordiger tegen CNN. Het Russische ministerie van Defensie claimde eerder dat het hoogwaardige luchtafweersysteem was verwoest.

De betreffende Patriot is door de VS aan Oekraïne geleverd. Volgens Marquardt beraden de Amerikanen zich momenteel of het verstandiger is om de Patriot op te halen of het systeem ter plekke te laten repareren door Oekraïne.

Het is niet bekend hoeveel Patriots Oekraïne in bezit heeft, maar het zijn er ten minste twee. Duitsland leverde namelijk ook een Patriot, met behulp van Nederland: twee lanceerinstallaties en diverse raketten die bij het systeem werden geleverd, komen van het Nederlandse leger. De Patriot wordt gevreesd door de Russen. Nadat bekend werd dat de VS Oekraïne een Patriot zouden leveren, dreigde het Kremlin met vergelding.

‘Als de Navo de Oekraïense fanatici gaat voorzien van Patriot-systemen, inclusief Navo-personeel, dan worden zij direct een legitiem doelwit van ons leger’, dreigde de Russische oud-president Dmitri Medvedev. De Oekraïners bemensen het wapen overigens zelf.

De Patriot schiet raketten met 5.000 kilometer per uur af. Ze rammen het doelwit óf ontploffen vlakbij, waarna scherven de rest doen. De Patriot werd voor het eerst ingezet in de Golfoorlog in 1991 en behoort tot ’s werelds effectiefste antiraketsystemen.

Abel Bormans